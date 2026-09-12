Лидер "АдГ" в Саксонии-Анхальт вызвал шквал критики намеком на депортации с применением оружия

Лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии-Анхальт, победившей на местных выборах, оказался под шквалом критики после того, как намекнул на применение оружия для депортаций.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

На днях в общении со СМИ лидер "АдГ" в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд заявил, что партия "не осуждает категорически производство оружия, потому что нам, естественно, понадобятся такие ресурсы для будущего наступления с ремиграцией и депортациями".

Лидер фракции "Левых" Сёрен Пелльманн провёл параллели между заявлениями Зигмунда и действиями нацистов в 30-х годах. "Как нацисты тогда в прошлом, эти враги демократии прямо заявляют, что они планируют делать. Никто впоследствии не должен говорить, что „они не знали", – отреагировал он.

Лидер "Зелёных" Феликс Банашак назвал заявления Зигмунда тревожными и указанием на то, что "АдГ" "готова переступать все правовые границы ради своих целей".

Критика прозвучала и из рядов левопопулистской BSW, где до сих пор допускали ситуативное сотрудничество с ультраправыми.

На уточняющие вопросы немецких СМИ относительно этого заявления Ульрих Зигмунд заявил, что говорил об оружии в более широком смысле слова. "Это включает не только оружие, но и оборудование, технику, защитные технологии и другие ресурсы, от которых зависят Бундесвер, полиция и структуры безопасности", – сказал политик.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Подробнее в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" бьет по правительству всей Германии.