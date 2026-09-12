Президент США Дональд Трамп прибув з дводенним візитом до Ірландії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Трамп зійшов з борту президентського літака у Дубліні близько 8:30 за місцевим часом, де його зустрів віцепрем’єр Ірландії Саймон Гарріс.

З аеропорту американський президент спершу вирушив до резиденції президентки Ірландії на зустріч з Кетрін Коннолі, після чого поїхав на зустріч з прем’єр-міністром країни Міхалом Мартіном і першою леді.

Далі у програмі візиту – зустріч з персоналом американського посольства і представниками бізнесу.

Після того Трамп має повернутись в аеропорт Дубліна та вилетіти до графства Клер на заході Ірландії – там розташований гольф-клуб його імені та буде проходити турнір Irish Open.

Безпекові структури Ірландії місяцями готувались до приїзду президента США, організація усіх заходів безпеки на час його перебування є ймовірно наймасштабнішою такою операцією в історії країни.

У Дубліні та Дунбегу в графстві Клер у зв’язку з приїздом Трампа очікуються акції протесту.

Раніше Трамп заявив, що не шкодує про війну проти Ірану попри можливий вплив на вибори.

Також він вкотре повторив, що правитель РФ "хоче угоди" для завершення російсько-української війни.