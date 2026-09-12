Президент США Дональд Трамп прибыл с двухдневным визитом в Ирландию.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Трамп сошел с борта президентского самолета в Дублине около 8:30 по местному времени, где его встретил вице-премьер Ирландии Саймон Харрис.

Из аэропорта американский президент сначала отправился в резиденцию президента Ирландии на встречу с Кэтрин Конноли, после чего поехал на встречу с премьер-министром страны Михалом Мартином и первой леди.

Далее в программе визита – встреча с персоналом американского посольства и представителями бизнеса.

После этого Трамп должен вернуться в аэропорт Дублина и вылететь в графство Клэр на западе Ирландии – там расположен гольф-клуб его имени и будет проходить турнир Irish Open.

Службы безопасности Ирландии месяцами готовились к приезду президента США, организация всех мер безопасности на время его пребывания является возможно самой масштабной операцией такого рода в истории страны.

В Дублине и Дунбеге в графстве Клэр в связи с приездом Трампа ожидаются акции протеста.

Ранее Трамп заявил, что не сожалеет о войне против Ирана, несмотря на возможное влияние на выборы.

Также он в очередной раз повторил, что правитель РФ "хочет соглашения" для завершения российско-украинской войны.