Трамп не шкодує про війну проти Ірану попри можливий вплив на вибори

Президент США Дональд Трамп заявив, що не шкодує про початок війни проти Ірану і вчинив би так ще раз, якби йому довелося зробити це знову.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

Американський президент заявив, що він би все одно напав на Іран, незважаючи на вплив цього конфлікту на проміжні вибори до Конгресу у листопаді.

"Я не вірю в слово "шкодувати". Завжди можна трохи засумніватися в собі", – сказав Трамп, коли його запитали, чи шкодує він про війну з Тегераном.

"Якби мені довелося зробити це знову, я вчинив би точно так само", – запевнив він.

Трамп відкинув припущення, що деякі з його виборців були засмучені та деморалізовані через війну з Іраном.

"Я не думаю, що вони деморалізовані. Я вважаю, що вони дуже пишаються тим, що я не даю Ірану отримати ядерну зброю", – сказав президент США.

Трамп ще раз наголосив на своєму переконанні, що війна закінчиться одразу після проміжних виборів, а ціни на нафту та газ також впадуть.

Перед цим він заявляв, що іранське керівництво зараз загострює конфлікт, аби нашкодити республіканцям на проміжних виборах у листопаді.

Як повідомлялось, провідні помічники Трампа наполягають на тому, щоб утриматися від ескалації війни з Іраном до проміжних виборів до Конгресу у листопаді, щоб запобігти поразці Республіканської партії.

Писали, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня та показує, наскільки виборці незадоволені тим, як глава Білого дому справляється з економікою та проблемою вартості життя.