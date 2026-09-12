Трамп заявив про бажання побачити об’єднання Ірландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже хотів би" побачити об’єднання Ірландії з Північною Ірландією, яка залишається під британським управлінням.

Його цитує BBC, передає "Європейська правда".

Під час візиту до Дубліна Трампа запитали про возз’єднання Ірландії.

Президент заявив, що не "хоче створювати жодних проблем", але додав, що "дуже хотів би бачити її об’єднаною".

Він каже, що має друзів по обидва боки і що об’єднання стало б "великою гордістю для всіх".

Він сказав, що це "зрештою станеться", і додав, що, на його думку, це було б "чудовою річчю".

Він зазначив, що "Велика Британія матиме що сказати з цього приводу", але "як це може бути погано?"

Пізніше Трамп спробував пояснити свою відповідь на питання про об’єднання Ірландії.

"Це одне з тих питань, на які, що б ви не сказали, як би добре ви це не сказали, немає хорошої відповіді, правда? Таких питань є десь чотири чи п’ять, я міг би назвати й інші, але не хочу вас на настрій наводити. Але це було одне з таких питань. Але, чесно кажучи, я насправді сказав, що це було б, на мою думку, дуже класно. Я думаю, це було б класно", – сказав він.

У суботу Дональд Трамп прибув з дводенним візитом до Ірландії.

У Дубліні та Дунбегу в графстві Клер у зв’язку з приїздом Трампа очікуються акції протесту.

Раніше Трамп заявив, що не шкодує про війну проти Ірану попри можливий вплив на вибори.