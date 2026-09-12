Трамп заявил о желании увидеть объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень хотел бы" увидеть объединение Ирландии с Северной Ирландией, которая остается под британским управлением.

Его цитирует BBC, передает "Европейская правда".

Во время визита в Дублин Трампа спросили о воссоединении Ирландии.

Президент заявил, что не "хочет создавать никаких проблем", но добавил, что "очень хотел бы видеть ее объединенной".

Он говорит, что у него есть друзья по обе стороны и что объединение стало бы "большой гордостью для всех".

Он сказал, что это "в конце концов произойдет", и добавил, что, по его мнению, это было бы "замечательно".

Он отметил, что "Великобритания будет иметь что сказать по этому поводу", но "как это может быть плохо?"

Позже Трамп попытался объяснить свой ответ на вопрос о воссоединении Ирландии.

"Это один из тех вопросов, на которые, что бы вы ни сказали, как бы хорошо вы это ни сказали, нет хорошего ответа, правда? Таких вопросов где-то четыре или пять, я мог бы назвать и другие, но не хочу вас расстраивать. Но это был один из таких вопросов. Но, честно говоря, я на самом деле сказал, что это было бы, на мой взгляд, очень круто. Я думаю, это было бы круто", – сказал он.

В субботу Дональд Трамп прибыл с двухдневным визитом в Ирландию.

В Дублине и Дунбеге в графстве Клэр в связи с приездом Трампа ожидаются акции протеста.

Ранее Трамп заявил, что не сожалеет о войне против Ирана несмотря на возможное влияние на выборы.