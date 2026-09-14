Генпрокурора не чекають на комітеті ПАРЄ, для якого він "придумав" відрядження у Париж

Документи Парламентської асамблеї Ради Європи спростовують офіційну версію про причину відрядження генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон нібито на комітетські слухання ПАРЄ.

Порядок денний засідання, який є у розпорядженні "Європейської правди", не містить згадки про генпрокурора.

Раніше в Офісі генпрокурора офіційно підтвердили, ніби метою відрядження Руслана Кравченка за кордон є його участь у засіданні парламентської мережі щодо викрадених українських дітей. "Українська правда" отримала з власних джерел копію наказу на відрядження, де 5-денна поїздка у Париж має лише одне офіційне обґрунтування – участь у цьому заході ПАРЄ.

У середу 16 вересня у Парижі дійсно має відбутися комітетська подія, загальна тривалість якої – три години, стверджують дані ПАРЄ.

Однак в останньому наразі порядку денному засідання, де перелічені усі сторонні учасники, немає згадки про будь-кого із представників прокуратури.

Потенційно члени соціального комітету ПАРЄ на початку засідання можуть погодити зміну порядку денного, але цього наразі не відбулося. Понад те, заявлені до обговорення теми не входять до сфери компетенції генпрокурора. Крім того, комітетські засідання передбачають можливість участі онлайн, і на цьому засіданні частина депутатів та запрошених використають цю можливість.

Варто також додати, що подібні комітетські слухання є переважно експертними подіями. Там не ухвалюють жодних юридичних рішень, і туди ніколи не запрошують топпосадовців з причетних держав. Зокрема, на зустрічі у Парижі найвищою представницею України буде Уповноважена президента з питань прав дітей та їхньої реабілітації Дарія Герасимчук. Чи будуть на засіданні українські депутати – не уточнюється. Цього тижня очікуються пленарні засідання ВР, і парламентарі можуть включитися у засідання віддалено.

Наразі невідомо, чи допустять Кравченка взагалі на подію, яка стала прикриттям для його відрядження.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту невідкладно підтримати відставку генпрокурора Кравченка.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення генпрокурора Руслана Кравченка. Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності підтримав це подання.

Однак сам Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі. Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.