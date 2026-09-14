Генпрокурора не ждут в комитете ПАСЕ, для которого он "придумал" командировку в Париж

Документы Парламентской ассамблеи Совета Европы опровергают официальную версию о причине командировки генерального прокурора Руслана Кравченко за границу якобы на заседание комитета ПАСЕ.

Повестка дня заседания, которая есть в распоряжении "Европейской правды", не содержит упоминания о генпрокуроре.

Ранее в Офисе генпрокурора официально подтвердили, что целью командировки Руслана Кравченко за границу является его участие в заседании парламентской сети по вопросу похищенных украинских детей. "Украинская правда" получила из собственных источников копию приказа о командировке, где пятидневная поездка в Париж имеет лишь одно официальное обоснование – участие в этом мероприятии ПАСЕ.

В среду, 16 сентября, в Париже действительно должно состояться заседание комитета, общая продолжительность которого – три часа, согласно данным ПАСЕ.

Однако в последней на данный момент повестке дня заседания, где перечислены все сторонние участники, нет упоминания ни о ком из представителей прокуратуры.

Потенциально члены социального комитета ПАСЕ в начале заседания могут согласовать изменение повестки дня, но пока этого не произошло. Более того, заявленные к обсуждению темы не входят в сферу компетенции генерального прокурора. Кроме того, заседания комитета предусматривают возможность участия в режиме онлайн, и на этом заседании часть депутатов и приглашенных воспользуются этой возможностью.

Стоит также добавить, что подобные комитетские слушания носят преимущественно экспертный характер. Там не принимают никаких юридических решений, и туда никогда не приглашают высокопоставленных чиновников из вовлечённых государств. В частности, на встрече в Париже высшим представителем Украины будет Уполномоченная президента по вопросам прав детей и их реабилитации Дарья Герасимчук. Будут ли на заседании украинские депутаты – не уточняется. На этой неделе ожидаются пленарные заседания ВР, и парламентарии могут присоединиться к заседанию удаленно.

Пока неизвестно, допустят ли Кравченко вообще на мероприятие, которое стало прикрытием для его командировки.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой безотлагательно поддержать отставку генпрокурора Кравченко.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило предложение президента Владимира Зеленского об увольнении генпрокурора Руслана Кравченко. Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности поддержал это предложение.

Однако сам Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу на служебном автомобиле. Генеральный прокурор также обнародовал сообщение о том, что уехал в командировку.