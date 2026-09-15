Румунія піднімала винищувачі через дрони неподалік свого кордону з Україною

Вночі 15 вересня румунські винищувачі вилітали на патрулювання до кордону з Україною у зв’язку з присутністю дронів поблизу повітряного простору Румунії.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Румунії, пише "Європейська правда".

Вночі радіолокаційні системи румунської армії зафіксували присутність кількох повітряних цілей з українського боку неподалік кордону з Румунією. Зокрема, о 03:10 ціль фіксувалася за 35 км північніше Кілії.

Для спостереження за ситуацією підняли два румунських F-16 та оголосили тривогу у прикордонному повіті Тулча.

Наступні два безпілотники фіксувалися о 04:20 за 30 км на північ від села Періправа, що на румунському боці Дунаю навпроти Вилкового; у районі повторно оголосили повітряну тривогу.

У підсумку порушень повітряного простору Румунії не зафіксували, тривогу скасували о 05:18.

Нагадаємо, також вночі 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Польща піднімала у повітря винищувачі через російські реактивні дрони над заходом України.