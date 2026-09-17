У Зеленського пояснили, як ухвалений в США законопроєкт Грема має вплинути на Росію

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк привітав ухвалення у США законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля щодо "каральних мит" для країн, які купують російські енергоресурси, та зазначив, що це посприяє скороченню нафтових доходів РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі журналістам.

Власюк привітав ухвалення у Палаті представників проєкту Грема-Блументаля та зазначив, що цей закон має стати важливим елементом комплексного тиску на Росію.

"РФ досі отримує значні доходи від продажу нафти, зокрема через країни, які продовжують купувати її енергоносії… Передбачені законопроєктом тарифи проти країн-покупців російських енергоносіїв можуть стати дієвим інструментом, щоб скоротити ці доходи та підвищити ціну співпраці з Росією", – зазначив уповноважений президента.

Він відзначив також те, що санкції охоплюють Іран – оскільки Москва і Тегеран давно співпрацюють у військово-промисловому напрямі, обмінюються технологіями та використовують спільні канали постачання, а іранські дрони й компоненти для зброї стали частиною війни проти України.

"Ми очікуємо, що санкції зроблять російський експорт енергоносіїв дорожчим, складнішим і менш прибутковим. Це не означає миттєвого припинення війни, але означає поступове скорочення можливостей Росії підтримувати її нинішню інтенсивність на полі бою", – додав Власюк.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про "каральні" мита для країн, які купують російські енергоресурси; тепер його має підписати президент Дональд Трамп.

Результат став оптимістичним розвитком подій – ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і може бути заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.

Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт 7 серпня.