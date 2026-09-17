У Зеленского объяснили, как принятый в США законопроект Грэма должен повлиять на Россию

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк приветствовал принятие в США законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля о "штрафных пошлинах" для стран, закупающих российские энергоресурсы, и отметил, что это будет способствовать сокращению нефтяных доходов РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии журналистам.

Власюк приветствовал принятие в Палате представителей законопроекта Грема-Блументаля и отметил, что этот закон должен стать важным элементом комплексного давления на Россию.

"РФ до сих пор получает значительные доходы от продажи нефти, в частности через страны, которые продолжают закупать её энергоносители… Предусмотренные законопроектом тарифы в отношении стран-покупателей российских энергоносителей могут стать действенным инструментом для сокращения этих доходов и повышения цены сотрудничества с Россией", – отметил уполномоченный президента.

Он также отметил тот факт, что санкции охватывают Иран – поскольку Москва и Тегеран давно сотрудничают в военно-промышленной сфере, обмениваются технологиями и используют общие каналы поставок, а иранские дроны и компоненты для оружия стали частью войны против Украины.

"Мы ожидаем, что санкции сделают российский экспорт энергоносителей более дорогостоящим, сложным и менее прибыльным. Это не означает мгновенного прекращения войны, но означает постепенное сокращение возможностей России поддерживать её нынешнюю интенсивность на поле боя", – добавил Власюк.

Напомним, Палата представителей Конгресса США 16 сентября одобрила законопроект, соавторами которого являются сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль, о "карательных" пошлинах для стран, покупающих российские энергоресурсы; теперь его должен подписать президент Дональд Трамп.

Результат стал оптимистичным развитием событий – СМИ писали, что законопроект сталкивается со все более сильным сопротивлением в Палате представителей США и может быть заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.

Сенат Конгресса США 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект 7 августа.