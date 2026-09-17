Посолка ЄС про нічний обстріл: "Київ став прифронтовим містом"

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на російський обстріл українських міст, зокрема Києва, 17 вересня.

Про це Матернова написала у себе в Х, пише "Європейська правда".

Лише в Києві та Київській області кількість загиблих з початку серпня наближається до 120, повідомила посолка ЄС.

"Київ перетворився на місто на лінії фронту. З 27 серпня ми зазнаємо атак як вночі, так і вдень. Минулої ночі росіяни завдали нам потужного удару, здійснивши масштабну комбіновану атаку ракетами та дронами. Атака закінчилася лише кілька хвилин тому. Росія випустила десятки балістичних і крилатих ракет та сотні дронів, понад половину з яких були реактивними", – написала Катаріна Матернова.

Також Матернова прокоментувала російську атаку на пасажирський поїзд у Миколаївській області 16 вересня. З нього евакуювали 168 пасажирів та провідників через загрозу обстрілу.

"Я люблю українські поїзди. Я люблю подорожувати ними. Сьогодні я все ще це роблю, але з острахом", – написала посолка ЄС.

Вона нагадала, що російське МЗС назвало українську залізничну інфраструктуру "законною військовою ціллю" і заявило, що ніхто не може гарантувати безпеку західних політиків та дипломатів, які відвідують Україну.

"Це не попередження. Це зізнання", – наголосила Матернова.

У ніч на 17 вересня Росія атакувала Україну 157 ударними безпілотниками та протикорабельними, балістичними та крилатими ракетами; силам ППО вдалося знешкодити 131 дрон. У Києві постраждали 19 людей, були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, адмінбудівля, офіси, АЗС, склади, автомобілі та залізниця.

Нагадаємо, 13 вересня Росія атакувала локомотив поблизу польського кордону. В "Укрзалізниці" припускали, що мішенню міг бути саме потяг з європейськими дипломатами, який вирушив зі станції раніше передбаченого.