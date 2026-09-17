Посол ЕС о ночном обстреле: "Киев стал прифронтовым городом"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на российский обстрел украинских городов, в частности Киева, 17 сентября.

Об этом Матернова написала в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Только в Киеве и Киевской области число погибших с начала августа приближается к 120, сообщила посол ЕС.

"Киев превратился в город на линии фронта. С 27 августа мы подвергаемся атакам как ночью, так и днем. Прошлой ночью россияне нанесли нам мощный удар, осуществив масштабную комбинированную атаку ракетами и дронами. Атака закончилась лишь несколько минут назад. Россия выпустила десятки баллистических и крылатых ракет и сотни дронов, более половины из которых были реактивными", – написала Катарина Матернова.

Также Матернова прокомментировала российскую атаку на пассажирский поезд в Николаевской области 16 сентября. Из него эвакуировали 168 пассажиров и проводников из-за угрозы обстрела.

"Я люблю украинские поезда. Я люблю путешествовать на них. Сегодня я по-прежнему это делаю, но с опаской", – написала посол ЕС. Она напомнила, что российский МИД назвал украинскую железнодорожную инфраструктуру "законной военной целью" и заявил, что никто не может гарантировать безопасность западных политиков и дипломатов, посещающих Украину. "Это не предупреждение. Это признание", – подчеркнула Матернова.

В ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину 157 ударными беспилотниками, а также противокорабельными, баллистическими и крылатыми ракетами; силам ПВО удалось сбить 131 дрон. В Киеве пострадали 19 человек, были повреждены жилые дома, учебные заведения, административное здание, офисы, АЗС, склады, автомобили и железнодорожные пути.

Напомним, 13 сентября Россия атаковала локомотив вблизи польской границы. В компании "Укрзалізниця" предполагали, что целью мог быть именно поезд с европейскими дипломатами, который отправился со станции раньше запланированного времени.