Уряд Латвії пропонує посилити покарання за організацію незаконної міграції

Міністерство юстиції Латвії пропонує значно посилити передбачені Кримінальним кодексом покарання за організацію незаконної міграції.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

За незаконне перевезення людей через державний кордон та сприяння їхньому незаконному перебуванню в Латвії пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як повідомили в Мін’юсті, підготовлені ним поправки вже передали на розгляд Юридичної комісії Сейму.

Міністерство наголошує, що поправки – один із заходів, що вживаються в рамках операції "Перевертень" за тісної співпраці відомств, відповідальних за оборону, внутрішні справи та юстицію.

Поправки передбачають:

за незаконне переміщення особи через державний кордон – збільшення максимального строку позбавлення волі з трьох до шести років;

за більш тяжкі злочини – збільшення максимального терміну з шести до восьми років та з восьми до десяти років;

якщо особу незаконно перемістили через державний кордон під час дії посиленого режиму її охорони або надзвичайної ситуації, оголошеної у зв’язку із загрозою державному кордону, – збільшення максимального терміну позбавлення волі з десяти до дванадцяти років;

аналогічне посилення покарання за умисне сприяння незаконному перебуванню особи в Латвії та за зловмисне сприяння отриманню права на проживання в Латвії або інших країнах Європейського Союзу.

Про необхідність посилення відповідальності свідчить і кількість кримінальних процесів у справах про незаконне переміщення людей через державний кордон.

"Важливо домогтися того, щоб люди, які свідомо беруть участь в організації незаконної міграції, розуміли: за це настане серйозна відповідальність. Такі злочини загрожують не лише недоторканності кордону, а й безпеці держави загалом, тому кримінальна відповідальність має бути відповідно суворою", – наголосив міністр юстиції Едвардс Смілтенс.

Нагадаємо, 11 серпня в Латвії розпочалася операція "Перевертень", яка є цілеспрямованою та скоординованою реакцією на гібридну загрозу – нелегальну міграцію з боку Білорусі.

Її мета – суттєво зменшити кількість випадків незаконного перетину кордону у східній частині Латвії та не допустити подібних випадків у майбутньому.

Повідомляли, що латвійські прикордонники 20 серпня затримали 28 осіб у Краславі, які незаконно перетнули державний кордон через викопаний підземний тунель з Білорусі.

Це вже другий випадок, коли для незаконного перетину державного кордону в бік Латвії використовується тунель.