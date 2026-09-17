Правительство Латвии предлагает ужесточить наказание за организацию незаконной миграции
Министерство юстиции Латвии предлагает значительно ужесточить предусмотренные Уголовным кодексом наказания за организацию незаконной миграции.
Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".
За незаконную перевозку людей через государственную границу и содействие их незаконному пребыванию в Латвии предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Как сообщили в Минюсте, подготовленные им поправки уже переданы на рассмотрение Юридической комиссии Сейма.
Министерство подчеркивает, что поправки – одна из мер, принимаемых в рамках операции "Оборотень" при тесном сотрудничестве ведомств, ответственных за оборону, внутренние дела и юстицию.
Поправки предусматривают:
- за незаконное перемещение лица через государственную границу – увеличение максимального срока лишения свободы с трёх до шести лет;
- за более тяжкие преступления – увеличение максимального срока с шести до восьми лет и с восьми до десяти лет;
- если лицо было незаконно перемещено через государственную границу во время действия усиленного режима его охраны или чрезвычайной ситуации, объявленной в связи с угрозой государственной границе, – увеличение максимального срока лишения свободы с десяти до двенадцати лет;
- аналогичное ужесточение наказания за умышленное содействие незаконному пребыванию лица в Латвии и за злонамеренное содействие получению права на проживание в Латвии или других странах Европейского Союза.
О необходимости ужесточения ответственности свидетельствует и количество уголовных процессов по делам о незаконном перемещении людей через государственную границу.
"Важно добиться того, чтобы люди, сознательно участвующие в организации незаконной миграции, понимали: за это последует серьезная ответственность. Такие преступления угрожают не только неприкосновенности границы, но и безопасности государства в целом, поэтому уголовная ответственность должна быть соответственно строгой", – подчеркнул министр юстиции Эдвардс Смилтенс.
Напомним, 11 августа в Латвии началась операция "Оборотень", которая представляет собой целенаправленную и скоординированную реакцию на гибридную угрозу – нелегальную миграцию со стороны Беларуси.
Ее цель – существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить подобных случаев в будущем.
Сообщалось, что 20 августа латвийские пограничники задержали в Краславе 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси.
Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения государственной границы в сторону Латвии используется туннель.