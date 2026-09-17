Естонія готова негайно закрити кордон, якщо в РФ оголосять мобілізацію

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у разі зміни оцінки загрози, зокрема у разі мобілізації в Росії, влада готова негайно закрити кордон.

Про це він сказав під час пресконференції в уряді з главою МЗС Маргусом Тсахкною, передає "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міхал наголосив, що Естонія постійно стежить за ситуацією в Росії.

А Тсахкна прокоментував файл під назвою "Kabineti memo: Vene föderatsiooni mobilisatsioon", що з’явився в реєстрі урядових документів.

"Ми в кабінеті міністрів з питань безпеки обговорили теми, пов’язані з безпекою Естонії. Звісно, Естонія дивиться в майбутнє, щоб бути готовою вжити заходів у разі, якщо Росія – наше головне чи навіть єдине реальне джерело загрози безпеці – вживатиме певних дій. Якщо Росія оголосить загальну мобілізацію, це, безперечно, стане важливим кроком, який посилить внутрішню напруженість у РФ. У кабінеті з питань безпеки ми завжди обговорюємо різні сценарії", – сказав Тсахкна.

Крістен Міхал підкреслив на пресконференції важливість регулярного аналізу подій у сфері безпеки.

"У цьому немає таємниці чи чогось надзвичайного. Те, що в Росії справи йдуть дуже погано, ні для кого не є новиною. В економіці у них немає жодного здорового місця, щомісяця 30–40 тисяч чоловіків гинуть або отримують поранення. У якийсь момент їм доведеться вжити заходів, щоб продовжувати вести війну, і країни НАТО та Європейського Союзу мають бути готові до цих кроків і відповідно формулювати свої заяви", – сказав він.

Міхал підтвердив, що в разі оголошення Росією загальної мобілізації кордон можна буде закрити негайно.

"Залежно від оцінки загрози вживаються різні заходи. Кордон можна закрити й одразу, як ми вже робили в тих випадках, коли на прикордонних пунктах відбувалися будь-які заворушення. Департамент поліції та прикордонної охорони й міністр внутрішніх справ про це знають, і ми маємо можливість дуже швидко закрити прикордонні пункти", – пояснив він.

"Оскільки мобілізація може змінити оцінку загрози, ми вживатимемо відповідних заходів залежно від того, чи буде вона оголошена і в якій формі. При ухваленні рішень, що стосуються кордону, завжди діє принцип взаємності", – сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що вже зараз час роботи прикордонних пунктів скорочено, а також запроваджено повний митний контроль.

Варто зазначити, що в Естонії досі не знаходили достатньої підтримки ініціативи з закриття кордону з Росією.

Разом з тим Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.

Уряд Естонії 13 серпня схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ щодо продовження на невизначений термін 12-годинного режиму роботи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Росією.