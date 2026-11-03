Глава МЗС Латвії відмовиться від депутатської зарплати, поки обійматиме посаду в уряді

Обрана до 15-го Сейму Латвії депутатка Байба Браже тимчасово відмовиться від депутатської зарплати, доки обійматиме посаду міністра закордонних справ в уряді Андріса Кулбергса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Досі інші депутати, обрані до 15-го Сейму, які також обіймають посади міністрів, такого рішення не ухвалювали.

Із скликанням новообраного Сейму Кабінет міністрів під керівництвом Кулбергса офіційно пішов у відставку, але відповідно до закону продовжить роботу до затвердження нового уряду в парламенті, забезпечуючи безперервність державних функцій та спадкоємність розпочатої роботи.

Нагадаємо, на виборах до 15-го Сейму переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список" чинного прем'єра, який отримав 35,3% голосів, свідчать попередні дані, узагальнені Центральною виборчою комісією.

Після цього латвійський президент доручив формувати уряд чинному прем’єр-міністру Андрісу Кулбергсу.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс