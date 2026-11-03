Парламент Гренландії ратифікував угоду про безпеку, укладену з Трампом

У вівторок парламент Гренландії ратифікував угоду про безпеку цього арктичного острова, укладену раніше цього року з президентом США Дональдом Трампом, хоча деякі члени опозиційних партій поставили під сумнів економічну цінність угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У вересні США, Данія та Гренландія підписали угоду, спрямовану на подолання напруженості після неодноразових погроз Трампа взяти під контроль цей стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів, який є самокерованою територією Данії.

Ця угода розширює роль американських збройних сил у Гренландії, відкриваючи шлях для створення двох нових військових баз та системи протиракетної оборони Трампа "Золотий купол", водночас підтверджуючи суверенітет Данії та право гренландців на самовизначення.

Більшість законодавців уже висловила підтримку угоді під час перших дебатів минулого місяця.

У вівторок за угоду проголосували 16 депутатів, проти – ніхто, 7 утрималися.

Міністр закордонних справ Гренландії Муте Егеде заявив у вівторок, що ратифікація угоди є важливим кроком для острова.

"Ми мусимо визнати, що мир і стабільність більше не є чимось, що ми можемо вважати само собою зрозумілим", – сказав Егеде депутатам у Нууку незадовго до голосування.

Опозиційна партія "Налерак", яка є найвпливовішим політичним голосом на користь незалежності Гренландії, під час дебатів поставила під сумнів економічну цінність угоди.

"Ми прагнемо укласти кращу угоду, від якої зможемо отримати вигоду, коли станемо незалежною державою. Але ця угода не принесла жодної економічної вигоди", – зазначив голова "Налерак" Пеле Броберг.

Данський парламент має розглянути законопроєкт у першому читанні 11 листопада, а потім – у другому читанні та проголосувати 19 листопада.

Виконавча угода набере чинності після її ратифікації Данією та Гренландією і не потребує схвалення Сенатом США.

Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав Гренландію найбільшим подарунком, який коли-небудь отримували Сполучені Штати.

У середині жовтня Трамп заявив, що у "нашій" Гренландії готуються розпочати масштабні розвідки нафти, газу та корисних копалин.