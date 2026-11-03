Матернова: звіт про розширення покаже, що Україна лишається у лідерах євроінтеграції

Звіт про розширення, який Єврокомісія має оприлюднити 4 листопада, покаже, що Україна лишається серед лідерів євроінтеграції.

Про це заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова у спілкуванні з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що звіт про розширення вперше вийде разом із дорожніми картами, які стануть його складовою частиною.

За її словами, цей звіт про розширення стане особливим, оскільки на ньому не позначилося розчарування, яке всі відчували, коли не вдалося відкрити кластери попри пропозицію Комісії зробити це.

"Тож прогрес у процесі розширення тепер не є теоретичним. І це важливий рік, а отже, це буде важливий звіт. У ньому ви побачите, що Україна залишається лідером. Не думаю, що це велике відкриття – сказати, що вона входить до четвірки лідерів у процесі розширення. Тож це цілком очевидно", – заявила Матернова.

Вона також висловила сподівання, що до кінця року вдасться відкрити решту кластерів у переговорах про вступ.

"Я вважаю, що той факт, що Україна не відстає у п’ятому році війни та в умовах цієї неймовірної ескалації, свідками якої ми всі є з кінця літа, насправді сам по собі є надзвичайним. Гадаю, це не слід недооцінювати", – заявила Матернова.

"І коли ми деякий час тому говорили, що Україна пише підручник про те, як проводити реформи в умовах війни – що є абсолютно безпрецедентним у світі, – це досі залишається правдою. І я вважаю, що це сам по собі значний прогрес", – додала посолка.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 жовтня колегія Єврокомісії ухвалила пакет пропозицій щодо внесення змін до політик перед наступними розширеннями ЄС (pre-enlargement policy reviews), які дозволять прийняти до складу Євросоюзу нових членів, включаючи Україну.

"ЄвроПравда" вже повідомляла, що ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.

Читайте також Тиск на НАБУ, брак змін та "красива" звітність. Які проблеми антикорсистеми передали у Брюссель.