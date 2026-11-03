Президент Литви критикує термін "гібридна загроза", каже, що деякі російські атаки є "кінетичними"

У вівторок президент Литви Гітанас Науседа розкритикував термін "гібридні загрози", заявивши, що він став "зручним евфемізмом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Називати російські диверсії та інші операції "гібридними загрозами" стало "способом уникнути прямого визнання того, що ми переживаємо", зазначив він у заяві, оприлюдненій Адміністрацією президента, додавши, що "деякі з нещодавніх атак за своєю суттю є кінетичними атаками".

Заява була оприлюднена під час відкриття Науседою Берлінської конференції з питань безпеки, яку Німеччина проводить спільно з Литвою.

Президент наголосив, що міцні трансатлантичні зв’язки залишаються основою колективної безпеки, а більша відповідальність Європи за власну оборону має зміцнити НАТО.

У своїй вступній промові президент також підкреслив стратегічне партнерство між Литвою та Німеччиною.

Він наголосив на важливості рішення Німеччини про розгортання своєї 45-ї бронетанкової бригади в Литві та на зростаючій співпраці між двома країнами в галузі оборонної промисловості.

За словами президента, Німеччина стала найважливішим партнером Литви в цій сфері. У Литві вже ведеться будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів компанії Rheinmetall, а також розпочато спільний проєкт із компанією KNDS щодо складання, технічного обслуговування та ремонту танків Leopard.

Говорячи про майбутнє головування Литви в Раді Європейського Союзу у першій половині 2027 року, Науседа зазначив, що безпека та оборона, внутрішня безпека, розширення ЄС та конкурентоспроможність будуть серед головних пріоритетів країни.

За інформацією Адміністрації президента, Литва прагнутиме забезпечити довгострокову та сталу підтримку безпеки й оборони України, зміцнити оборонну готовність Європи, зокрема в рамках ініціативи Eastern Flank Watch, а також покращити військову мобільність.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що європейські лідери повинні припинити називати російські атаки "гібридними".

Нещодавно ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс дав зрозуміти, що не підтримує розмови про гібридні атаки, коли йдеться про прямі вторгнення ворожих дронів до його країни.