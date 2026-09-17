Эстония готова немедленно закрыть границу, если в РФ объявят мобилизацию

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в случае изменения оценки угрозы, в частности в случае мобилизации в России, власти готовы немедленно закрыть границу.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в правительстве с главой МИД Маргусом Тсахкной, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Михал подчеркнул, что Эстония постоянно следит за ситуацией в России.

А Тсахкна прокомментировал документ под названием "Kabineti memo: Vene föderatsiooni mobilisatsioon", появившийся в правительственном реестре.

"Мы в кабинете министров по вопросам безопасности обсудили темы, связанные с безопасностью Эстонии. Конечно, Эстония смотрит в будущее, чтобы быть готовой принять меры в случае, если Россия – наш главный или даже единственный реальный источник угрозы безопасности – предпримет определенные действия. Если Россия объявит всеобщую мобилизацию, это, несомненно, станет важным шагом, который усилит внутреннюю напряженность в РФ. "В кабинете по вопросам безопасности мы всегда обсуждаем различные сценарии", – сказал Цахкна.

Кристен Михал подчеркнул на пресс-конференции важность регулярного анализа событий в сфере безопасности.

"В этом нет никакой тайны или чего-то чрезвычайного. То, что в России дела идут очень плохо, ни для кого не новость. В экономике у них нет ни одного здорового сегмента, ежемесячно 30–40 тысяч человек гибнут или получают ранения. В какой-то момент им придется принять меры, чтобы продолжать вести войну, и страны НАТО и Европейского Союза должны быть готовы к этим шагам и соответствующим образом формулировать свои заявления", – сказал он.

Михал подтвердил, что в случае объявления Россией всеобщей мобилизации границу можно будет закрыть немедленно.

"В зависимости от оценки угрозы принимаются различные меры. Границу можно закрыть сразу же, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. Департамент полиции и пограничной охраны, а также министр внутренних дел об этом знают, и у нас есть возможность очень быстро закрыть пограничные пункты", – пояснил он.

"Поскольку мобилизация может изменить оценку угрозы, мы будем принимать соответствующие меры в зависимости от того, будет ли она объявлена и в какой форме. При принятии решений, касающихся границы, всегда действует принцип взаимности", – сказал премьер-министр.

Он добавил, что уже сейчас время работы пограничных пунктов сокращено, а также введен полный таможенный контроль.

Стоит отметить, что в Эстонии до сих пор не находили достаточной поддержки инициативы по закрытию границы с Россией.

Вместе с тем Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце 2023 года на неопределенный срок, ссылаясь на миграционное давление, спровоцированное российской стороной.

Правительство Эстонии 13 августа одобрило предложение Министерства внутренних дел о продлении на неопределенный срок 12-часового режима работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией.