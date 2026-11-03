Посолка ЄС закликала міжнародні ЗМІ не втомлюватися говорити про Україну

Посолка Європейського Союзу Катаріна Матернова закликала журналістів з інших країн не втомлюватися говорити про війну в Україні.

Про це Матернова написала на своїй сторінці на Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Провідні українські журналісти звернулися до своїх міжнародних колег та впливових західних ЗМІ не відвертати погляд від подій в Україні й, за словами Матернової, вона підтримує їхній заклик.

"Як не парадоксально, але військова втома набирає обертів саме тоді, коли Росія, напередодні наближення зими, посилює свої атаки на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України до безпрецедентного рівня. Зараз Україна потребує повної уваги демократичного світу, зокрема жорсткіших санкцій проти Росії та непохитної підтримки України", – написала посолка ЄС.

За останні 24 години Росія здійснила понад 20 атак на енергетичну інфраструктуру України, націлившись на об’єкти енергетики в десяти областях. Застосовувалися ракети, бомби та реактивні дрони, наголошує Матернова.

"Військова втома – це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити, поки українські діти мерзнуть, а українські цивільні громадяни гинуть, захищаючи спільні для нас європейські цінності", – написала Катаріна Матернова.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе висловив солідарність з Україною на тлі смертоносної російської атаки авіабомбами школи у Комишувасі Запорізької області, де роздавали гуманітарну допомогу, у понеділок, 2 листопада.

А голова дипломатії ЄС Кая Каллас засудила російську атаку на залізничний вокзал у Дніпрі та закликала сприяти притягненню винних до відповідальності, зокрема через Спецтрибунал щодо агресії РФ.