Дрон, який порушив повітряний простір Латвії у неділю, виявився "Геранню"

Російський безпілотник "Герань" увійшов у повітряний простір Латвії у неділю, 1 листопада.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Латвійських збройних сил у соцмережі Х.

Такий висновок у Латвії зробили після аналізу даних сенсорів та дронів-перехоплювачів, а також консультацій з українськими партнерами.

"Національні збройні сили Латвії відстежили траєкторію польоту безпілотного літального апарата та залучили дрон-перехоплювач, щоб відреагувати на загрозу", – йдеться у заяві.

Досвід, отриманий під час інцидентів, аналізується з метою подальшого зміцнення захисту повітряного простору Латвії, інформують у ЗС країни.

Нагадаємо, ввечері у неділю о 18:59 в Краславському та Лудзенському районах Латвії оголосили помаранчевий рівень тривоги після того, як невідомий дрон порушив повітряний простір країни.

За сімнадцять хвилин об’єкт покинув повітряний простір Латвії, перетнувши латвійсько-російський кордон.

Нагадаємо, 24 жовтня Національні збройні сили Латвії повідомили про виявлення на території країни уламків безпілотника, що впав.

А 18 жовтня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни. Литва стверджує, що дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.