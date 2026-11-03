Прем'єр Фінляндії виступив за відмову у видачі віз російським спортсменам

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що наразі готуються заходи – як на національному рівні, так і в рамках міжнародного співробітництва – для того, щоб можна було відмовляти російським спортсменам у видачі віз.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Минулого тижня з’явилися повідомлення про те, що Росія повертається на чемпіонати світу з хокею. Приводом стало рішення Міжнародного спортивного арбітражного суду (CAS), який постановив, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) має дозволити повернення Росії на міжнародні турніри. У відповідь Федерація хокею Фінляндії в понеділок увечері заявила, що Фінляндія не гратиме проти Росії, доки триває війна в Україні.

"Федерація хокею вчинила рішуче", – сказав Орпо.

За його словами, не має значення, про який вид спорту йдеться, коли мова йде про візи та відмову в їх видачі. Таким чином, цей захід торкнувся б російських спортсменів у всіх видах спорту, а не лише в хокеї.

Прем’єр-міністр повідомив, що робота ведеться у стислі терміни. Рада з питань закордонних справ Європейського Союзу розгляне це питання найближчими днями за ініціативою Фінляндії.

"У цій справі потрібно вміти приймати швидкі рішення", – підкреслив Орпо.

Раніше міністерка закордонних справ Еліна Валтонен заявила, що російським спортсменам наступного року не місце у Фінляндії, якщо їхня країна продовжить вести свою загарбницьку війну проти України.

Європейська комісія виступає проти "нормалізації" участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях, доки триває війна РФ проти України, однак остаточне рішення щодо допуску російських хокейних збірних належить Міжнародній федерації хокею.