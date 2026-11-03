Корецький закликав Норвегію стати ключовим донором фонду страхування воєнних ризиків в Україні

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом і обговорив створення фонду страхування воєнних ризиків.

Про це прем’єр-міністр написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Корецький закликав Норвегію стати одним із ключових донорів фонду, а норвезький бізнес – розвивати інвестиційні проєкти в Україні. Також міністри обговорили витрати України наступного року.

"На жаль, вартість війни зростає. Навіть з обсягами допомоги, вже підтвердженими нашими партнерами, у 2027 році залишається не покритим 70 мільярдів євро: 30 мільярдів євро на бюджетну підтримку та 40 мільярдів євро на Збройні Сили. Лише спільними зусиллями всіх наших партнерів ми зможемо розв’язати це надзвичайно складне завдання", – написав Корецький.

Зокрема, у 2027 році Норвегія планує надати близько 9 млрд євро підтримки Україні в рамках Програми Нансена.

Нагадаємо, уряд Норвегії планує спрямувати 1 млрд крон (близько $107 млн) на залучення приватних норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість.

А наприкінці жовтня норвезький уряд оголосив про виділення 500 млн крон (48 млн євро) на енергетичну підтримку України напередодні зими.