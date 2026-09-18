В Угорщині запевнили, що можуть відмовитись від російського газу

В уряді Угорщини заявили, що здатні виконати вимоги Європейського Союзу щодо повної відмови від російського газу протягом року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр енергетики Угорщини Іштван Капітань, якого цитує Bloomberg.

Угорщина має достатню кількість трубопровідних підключень для отримання газу з інших джерел за конкурентоспроможними цінами, запевнив міністр.

"Якщо ситуація розвиватиметься так, як це виглядає наразі, постачання газу до Угорщини можуть бути й будуть забезпечені з інших джерел до жовтня 2027 року", – сказав Капітань, посилаючись на дату, до якої країни-члени ЄС мають припинити імпорт природного газу з Росії.

Ці коментарі свідчать про готовність прем’єр-міністра Петера Мадяра розірвати з підходом його попередника Віктора Орбана до Росії.

Протягом 16 років правління, яке завершилося квітневими виборами, Орбан ще більше посилив свою залежність від Москви у сфері енергетики, навіть попри те, що інші країни ЄС вжили заходів для припинення власної залежності після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Окрім диверсифікації джерел енергії, Угорщина також прагне скоротити імпорт, зокрема електроенергії. У планах – збільшення потужностей зберігання енергії та залучення великих інвестицій у вітроенергетику.

Залежність країни від імпорту енергоресурсів тривалий час залишалася ключовим фактором економічної вразливості, оскільки стрибки світових цін на нафту та газ надмірно впливали на курс національної валюти.

Нещодавно Мадяр поставив під сумнів угоду, укладену його попередником, згідно з якою російська державна атомна компанія "Росатом" має розширити потужності атомної енергетики Угорщини.

Повідомляли також, що угорський уряд перегляне питання фінансування та реалізації проєкту розширення АЕС "Пакш", де генпідрядником є російська державна компанія "Росатом".