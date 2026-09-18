В Венгрии заверили, что могут отказаться от российского газа

В правительстве Венгрии заявили, что способны выполнить требования Европейского Союза о полном отказе от российского газа в течение года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр энергетики Венгрии Иштван Капитань, которого цитирует Bloomberg.

Венгрия располагает достаточным количеством трубопроводных подключений для получения газа из других источников по конкурентоспособным ценам, заверил министр.

"Если ситуация будет развиваться так, как это выглядит сейчас, поставки газа в Венгрию могут быть и будут обеспечены из других источников до октября 2027 года", – сказал Капитань, сославшись на дату, к которой страны-члены ЕС должны прекратить импорт природного газа из России.

Эти комментарии свидетельствуют о готовности премьер-министра Петера Мадьяра порвать с подходом его предшественника Виктора Орбана к России.

За 16 лет правления, завершившегося апрельскими выборами, Орбан еще больше усилил свою зависимость от Москвы в сфере энергетики, даже несмотря на то, что другие страны ЕС приняли меры по преодолению собственной зависимости после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Помимо диверсификации источников энергии, Венгрия также стремится сократить импорт, в частности электроэнергии. В планах – увеличение мощностей хранения энергии и привлечение крупных инвестиций в ветроэнергетику.

Зависимость страны от импорта энергоресурсов долгое время оставалась ключевым фактором экономической уязвимости, поскольку скачки мировых цен на нефть и газ чрезмерно влияли на курс национальной валюты.

Недавно Мадьяр поставил под сомнение соглашение, заключенное его предшественником, согласно которому российская государственная атомная компания "Росатом" должна расширить мощности атомной энергетики Венгрии.

Сообщалось также, что венгерское правительство пересмотрит вопрос финансирования и реализации проекта расширения АЭС "Пакш", где генеральным подрядчиком является российская государственная компания "Росатом".