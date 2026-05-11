Угорщина перегляне проєкт розширення АЕС "Пакш", який доручили росіянам

Угорщина перегляне питання фінансування та реалізації проєкту розширення АЕС "Пакш", де генпідрядником є російська державна компанія "Росатом".

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок кандидат на посаду міністра економіки та енергетики Іштван Капітань, його цитує агентство Reuters.

Проєкт вартістю 12,5 млрд євро з розширення АЕС "Пакш" потужністю 2 ГВт за допомогою двох реакторів ВВЕР російського виробництва був переданий у 2014 році без проведення тендеру російській державній атомній корпорації "Росатом" і його реалізація затримується вже кілька років.

Політичні оглядачі часто наводили цей проєкт як яскравий приклад тісних зв'язків між Будапештом і Москвою за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Нам потрібна прозора ядерна стратегія", – заявив Іштван Капітань на парламентських слуханнях у понеділок.

"Ми маємо переглянути фінансування та витрати на проєкт розширення АЕС "Пакш-2" та умови його реалізації. Це секретні контракти, з якими ми ще не ознайомилися, і нам потрібно їх вивчити", – додав він.

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр, який у суботу склав присягу на посаді прем’єр-міністра, минулого місяця заявив, що вартість проєкту була завищена. "Росатом" заявив, що готовий обґрунтувати ціну.

Капітань зазначив, що атомна енергетика й надалі відіграватиме важливу роль в Угорщині.

Він також пообіцяв боротися з корупцією. Критики Віктора Орбана стверджують, що за його правління корупція була поширеним явищем, що колишній прем'єр-міністр заперечує.

Проєкт "Пакш II" був схвалений угорським урядом улітку 2022 року.

Угорщина не відмовилась від нього навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та послідовно виступала проти введення санкцій ЄС щодо "Росатома".