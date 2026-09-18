Безкоштовне навчання для ветеранів та ветеранок

UKRSIBBANK BNP Paribas Group запускає безкоштовну програму навчання для захисників і захисниць, ветеранів та ветеранок російсько-української війни, які хочуть опанувати нову професію та розвиватися у digital-сфері.

Освітній партнер програми – WebPromoExperts. Саме наша академія проводитиме навчання та допомагатиме учасникам отримати практичні знання й навички для роботи у сфері інтернет-маркетингу.

Що передбачає програма?

✅ Безкоштовне навчання.

✅ Одна з 4 актуальних digital-спеціальностей на вибір: Спеціаліст з інтернет-маркетингу, SMM, PPC та SEO.

✅ Практичні знання та навички для опанування нової професії.

✅ Навчання з досвідченими викладачами.

✅ Підтримка кураторів протягом навчання.

Програма створена, щоб допомогти ветеранам та ветеранкам зробити наступний крок у професійному розвитку та відкрити для себе нові кар'єрні можливості у цифровій сфері.

Кількість місць обмежена – подавайте заявку на безкоштовне навчання.