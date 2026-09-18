Угорські посадовці відмовилися від зустрічі зі Стефанчуком у Будапешті

Спікерка угорського парламенту Агнеш Форштоффер, як і інші посадовці, відмовилася від зустрічі з українським колегою у Будапешті.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Угорське покарання" для України. Як Мадяр намагається принизити Київ та що з цим варто робити.

За даними джерел "ЄвроПравди", Стефанчук планував візит до Угорщини на тижні, який починався з 7 вересня. Він мав відбутися після того, як Верховна Рада першою у світі визнала і засудила системні репресії проти угорців часів СРСР.

Однак візит так і не відбувся.

"Спікерка угорського парламенту Агнеш Форштоффер просто відмовилася зустрічатися з українським колегою. І будь-хто з угорських посадовців – також", – йдеться у статті.

За кілька днів Стефанчук знову транзитом опинився у Будапешті, коли повертався додому з зустрічі G7 – і знову без жодних зустрічей, зазначається у статті.

Однак попри такі дії партнерів, у команді спікера вирішили не загострювати конфлікт. У коментарі на запит "Європейської правди" там уникнули згадки про угорську відмову. Але – наголосили, що раніше (відразу після свого обрання на посаду) угорська спікерка сама запрошувала українського колегу в гості.

Поза тим, у спікера наголосили, що й далі намагаються домовитися про зустріч.

"Українська і угорська команди активно працюють над організацією першої зустрічі голови Верховної Ради з головою Національної асамблеї Угорщини Агнеш Форштоффер. Ми вдячні угорській стороні за офіційне запрошення відвідати Будапешт. Водночас ми готові прийняти Агнеш Форштоффер в Києві або в будь-якому іншому українському місті за згодою сторін", – заявив у письмовому коментарі "Європейській правді" речник спікера Вадим Колодійчук.

Нагадаємо, минулого тижня робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) не змогла затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України через продовження блокування цього рішення Угорщиною.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина досі не повідомила Україні свої вимоги для відкриття нових кластерів.