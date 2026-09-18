Венгерские чиновники отказались от встречи со Стефанчуком в Будапеште

Спикер венгерского парламента Агнеш Форштоффер, как и другие чиновники, отказалась от встречи с украинским коллегой в Будапеште.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "Венгерское наказание" для Украины. Как Мадьяр пытается унизить Киев и что с этим делать.

По данным источников "ЕвроПравды", Стефанчук планировал визит в Венгрию на неделе, начинавшейся 7 сентября. Он должен был состояться после того, как Верховная Рада первой в мире признала и осудила системные репрессии против венгров во времена СССР.

Однако визит так и не состоялся.

"Спикер венгерского парламента Агнеш Форштоффер просто отказалась встречаться с украинским коллегой. И любой из венгерских чиновников – тоже", – говорится в статье.

Через несколько дней Стефанчук снова транзитом оказался в Будапеште, когда возвращался домой с встречи G7 – и опять без каких-либо встреч, отмечается в статье.

Однако, несмотря на такие действия партнеров, в команде спикера решили не обострять конфликт. В комментарии на запрос "Европейской правды" они избежали упоминания о венгерском отказе. Но подчеркнули, что ранее (сразу после своего избрания на должность) венгерский спикер сама приглашала украинского коллегу в гости.

Кроме того, в аппарате спикера подчеркнули, что продолжают пытаться договориться о встрече.

"Украинская и венгерская команды активно работают над организацией первой встречи председателя Верховной Рады с председателем Национальной ассамблеи Венгрии Агнеш Форштоффер. Мы благодарны венгерской стороне за официальное приглашение посетить Будапешт. В то же время мы готовы принять Агнеш Форштоффер в Киеве или в любом другом украинском городе по согласованию сторон", – заявил в письменном комментарии "Европейской правде" пресс-секретарь спикера Вадим Колодийчук.

Напомним, на прошлой неделе рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) не смогла утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3 для Украины из-за продолжающегося блокирования этого решения Венгрией.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия до сих пор не сообщила Украине свои требования для открытия новых кластеров.