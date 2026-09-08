Угорщина продовжує блокувати відкриття кластерів 2 і 3 для України

Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) у вівторок, 8 вересня, знову не змогла затвердити результати скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України через продовження блокування цього рішення Угорщиною.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з власних джерел в ЄС.

Європейські дипломати 8 вересня не змогли вмовити Угорщину погодитися на відкриття кластерів 2 та 3 для України.

"Держави-члени не змінили свої позиції, Угорщина не погоджується просуватися далі з відкриттям кластерів 2 і 3 для України", – повідомив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Так само заблоковане відкриття кластерів для Молдови, хоча Угорщина ще у липні 2026 року заявляла, що готова затвердити результати скринінгу кластера №3 для Молдови, але інші держави наразі не погодилися на розділення Молдови та України у просуванні щодо перемовин про вступ до ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина досі не повідомила Україні свої вимоги для відкриття нових кластерів.

Нагадаємо, 1 вересня Угорщина відмовилася затвердити результати скринінгу кластерів 2 та 3 для України – вимагаючи від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини.

Більше на цю тему читайте у статті Сергія Сидоренка "Маленький робот" для Мадяра. Чи зможе рішення Ради зняти угорську блокаду України в ЄС.

Про план дій щодо меншин: "Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС".