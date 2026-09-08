Вступ до ЄС: Угорщина досі не повідомила Україні свої вимоги для відкриття нових кластерів

Попри заяви угорських посадовців про те, що вони чекають від України певних дій для просування на шляху до ЄС, Будапешт не надає Києву деталі.

Про це заявив, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на брифінгу в МЗС, речник міністерства Георгій Тихий.

Дипломат пояснив, що Україна офіційними каналами намагається з’ясувати позицію Угорщини та причини блокування нею відкриття наступних кластерів.

"Ми щоденно практично ведемо переговори з нашими угорськими партнерами і з ЄС, щоб уникнути штучних затримок у переговорному процесі. Шкода, але навіть (на зустрічах) у закритих форматах, де Угорщина не погоджувала відкриття кластерів, їхні застереження лунали лише у загальному ключі. Тобто нам навіть незрозуміло, чому знову виставляються якісь перешкоди", – заявив він.

Тихий спростував думку, що Україна просить про прискорену процедуру. "Ми не вважаємо, що це якийсь прискорений рух до Європейського Союзу, це абсолютно merit based approach, заснований на заслугах підхід", – наголосив він.

Георгій Тихий додав, що Україна має інформацію про участь представників попередньої влади Угорщині у створенні перепон на шляху України до ЄС.

"Протягом 17 місяців уряд Віктора Орбана блокував відкриття кластерів, хоча Україна виконала всі умови для цього. Але навіть втративши владу, команда Орбана продовжує зривати нормалізацію відносин Угорщини з Україною", – заявив він.

Раніше "ЄвроПравда" дізналася, що вимагає Угорщина в обмін на відкриття кластерів для України, однак цим вимогам бракувало конкретики. Також повідомлялося, що Будапешт повідомив це ЄС, а не Україні.

Перед тим угорська влада знову заблокувала відкриття кластерів 2 і 3 для України.

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