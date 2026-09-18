Джерело: у ЄС не ставлять під сумнів 100 млрд євро для України у наступному бюджеті

Під час дискусій щодо наступної багаторічної фінансової рамки Європейського Союзу на 2028-2034 роки питання щодо виділення Україні 100 млрд євро на вказаний період не ставиться під сумнів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив високопоставлений дипломат ЄС, обізнаний з процесом підготовки наступного бюджету, на умовах анонімності.

Закладання 100 млрд євро для України у бюджет ЄС на 2028-2034 роки поки що не ставиться під сумнів.

"Коротка відповідь така: це не було предметом багатьох дискусій – і це позитивний знак", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він висловив думку, що це – ознака того, що держави-члени визнають, що Україна потребує дуже суттєвого фінансування у майбутні роки.

Так само, за оцінкою дипломата, є усвідомлення серед держав-членів ЄС того, що "існують поточні проблеми щодо фінансування для України".

"Реагуючи на поточні потреби, логічно мати переконання, що в наступній багаторічній фінансовій рамці є суттєве, і дуже суттєве фінансування для України", – підсумував співрозмовник "Європейської правди".

Раніше повідомлялося, що у довгостроковому бюджеті ЄС (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 роки на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Нагадаємо, велика частина дискусій саміту лідерів ЄС 15-16 жовтня у Брюсселі буде присвячена бюджету ЄС на 2028-2034 роки, щодо якого держави ЄС прагнуть досягти угоди до кінця року.