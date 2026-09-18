Источник: в ЕС не ставят под сомнение 100 млрд евро для Украины в следующем бюджете

В ходе обсуждений следующей многолетней финансовой рамки Европейского Союза на 2028–2034 годы вопрос о выделении Украине 100 млрд евро на указанный период не ставится под сомнение.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, знакомый с процессом подготовки следующего бюджета, на условиях анонимности.

Заложение 100 млрд евро для Украины в бюджет ЕС на 2028–2034 годы пока не ставится под сомнение.

"Краткий ответ таков: это не было предметом многочисленных дискуссий – и это положительный знак", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он высказал мнение, что это – признак того, что государства-члены признают, что Украина нуждается в очень существенном финансировании в предстоящие годы.

Также, по оценке дипломата, среди государств-членов ЕС существует осознание того, что "существуют текущие проблемы с финансированием для Украины".

"Реагируя на текущие потребности, логично полагать, что в следующих многолетних финансовых рамках предусмотрено существенное, и очень существенное, финансирование для Украины", – подытожил собеседник "Европейской правды".

Ранее сообщалось, что в долгосрочном бюджете ЕС (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028–2034 годы на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Напомним, большая часть дискуссий на саммите лидеров ЕС 15-16 октября в Брюсселе будет посвящена бюджету ЕС на 2028-2034 годы, по поводу которого страны ЕС стремятся достичь соглашения до конца года.