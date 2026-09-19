У США пояснили, що обмежує постачання Україні ракет до Patriot

Постпред США при НАТО Метью Вітакер у контексті проблем з постачанням ракет-перехоплювачів до систем заявив, що головна проблема полягає в браку відповідних виробничих потужностей.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Вітакер запевнив, що Сполучені Штати й союзники НАТО працюють над пошуками доступних ракет-перехоплювачів Patriot для України.

"Ми дуже активно працюємо через ініціативу PURL, яка також забезпечує Україну ракетами Patriot – перехоплювачами PAC-3… Попит перевищує пропозицію, і нам доведеться справді копнути глибоко – Сполученим Штатам, але, що ще важливіше, і союзникам – і знайти спосіб, щоб Україна могла захищати себе взимку", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, в чому полягає головна проблема з постачанням ракет, посол дав зрозуміти, що внески союзників у PURL є достатніми.

Водночас посол вказав на брак відповідних виробничих потужностей.

"Це призводить до того, що наявних запасів недостатньо для нинішньої ситуації у світі. Гадаю, ще важливішим є глобальне безпекове середовище, в якому ми перебуваємо: світ став небезпечнішим", – підкреслив Вітакер.

За його словами, рішення полягає в поєднанні кількох речей одночасно: нарощуванні виробничих потужностей як у Сполучених Штатах, так і в Європі.

"Я також працюю над можливостями спільного виробництва – і з українцями, і з нашими союзниками по НАТО. Водночас ми ширше дивимося на інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону. Гадаю, потрібне певне поєднання всього цього", – пояснив дипломат.

Переговори про додаткові поставки Україні ракет Patriot зі США тривають уже тривалий час, а позиція президента США Дональда Трампа щодо цього питання неодноразово змінювалася. Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Україною щодо надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Тим часом держави-члени Євросоюзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро у рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд.