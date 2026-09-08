ЄС погодився на закупівлю ракет до Patriot для України на 3,2 млрд євро

Держави-члени Євросоюзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро у рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд, рішення фіналізують до кінця цього тижня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з джерел в ЄС та допису в соцмережах президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

До кінця тижня Євросоюз завершить роботу з підготовки до виділення Україні 3,2 млрд євро на перехоплювачі до систем Patriot.

"Разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю згоду держав-членів щодо ухвалення винятку (derogation, виняток з загальних правил надання 90 млрд євро від ЄС, які вимагають закуповувати озброєння виключно європейського чи українського виробництва – "ЄП") для України на закупівлю критично важливих товарів для систем протиповітряної оборони Patriot", – написала фон дер Ляєн в мережі Х.

Вона повідомила, що наступна виплата становитиме 3,2 млрд євро та "дозволить Україні краще захистити своє небо від безладних атак Росії".

"Це на додаток до 8,4 млрд євро, вже виплачених у межах позики на підтримку України (Ukraine Support Loan), зокрема на протиповітряну оборону", – нагадала фон дер Ляєн.

Джерела в ЄС повідомили "ЄвроПравді" деталі процедури: політичне рішення прийняте, але до кінця тижня має бути завершена технічна робота, яка дозволить виділити кошти. Завершення цієї технічної підготовки планується на пʼятницю, 11 вересня.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна направила до Європейської комісії запит на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас також заявила, що кілька держав Євросоюзу під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу (Ірландія) 2 вересня, дали нові обіцянки щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів.

8 вересня стало відомо, що Велика Британія виділяє 100 мільйонів фунтів стерлінгів (135 млн доларів) на пакет (в рамках ініціативи PURL) засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети до Patriot.

Раніше прем’єр Британії Енді Бернем повідомив, що європейські лідери міркують над проведенням чергової зустрічі "коаліції охочих" у США, на полях Генасамблеї ООН у вересні, щоб поставити питання про постачання Україні ракет-перехоплювачів до систем Patriot.