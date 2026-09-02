Рубіо: США ведуть переговори з Україною щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Україною щодо надання ліцензій на виробництво ракет для систем Patriot.

Про це держсекретар США Марко Рубіо він заявив в ефірі The Brian Kilmeade Show у середу, 2 вересня, передає Держдепартамент, пише "Європейська правда".

Рубіо заявив, що наявність ліцензії на виробництво не розв’яже нагальних потреб України, оскільки, за його словами, навіть після отримання ліцензії розгортання виробництва такого складного озброєння та будівництво відповідних заводів може зайняти роки.

"Це питання зараз обговорюється. І, як я вже казав, це не є негайним рішенням. Адже нарощування виробництва, навіть за наявності ліцензії, – це процес, що вимагає кількох років на будівництво відповідних заводів. Адже йдеться про надзвичайно складну зброю. Тож зараз це обговорюється. Можливо, це дасть результат, але це насправді не розв’яже тієї короткострокової проблеми, на яку вони вказують", – додав держсекретар США.

Варто зазначити, що 31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.

Також за інформацією FT, президент США Трамп відмовив Володимиру Зеленському на його прохання про сотні додаткових ракет-перехоплювачів до Patriot, пояснюючи це власними потребами США на Близькому Сході.