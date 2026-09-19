В США объяснили, чем обусловлены ограничения на поставки ракет для систем Patriot в Украину

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, комментируя проблемы с поставками ракет-перехватчиков для этих систем, заявил, что главная проблема заключается в нехватке соответствующих производственных мощностей.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Уитакер заверил, что Соединённые Штаты и союзники по НАТО работают над поиском доступных ракет-перехватчиков Patriot для Украины.

"Мы очень активно работаем в рамках инициативы PURL, которая также обеспечивает Украину ракетами Patriot – перехватчиками PAC-3… Спрос превышает предложение, и нам придется действительно копнуть глубоко – Соединенным Штатам, но, что еще важнее, и союзникам – и найти способ, чтобы Украина могла защищаться зимой", – отметил он.

Отвечая на вопрос, в чём заключается главная проблема с поставками ракет, посол дал понять, что вклады союзников в PURL являются достаточными.

В то же время посол указал на нехватку соответствующих производственных мощностей.

"Это приводит к тому, что имеющихся запасов недостаточно для нынешней ситуации в мире. Думаю, ещё более важным является глобальная обстановка в сфере безопасности, в которой мы находимся: мир стал опаснее", – подчеркнул Уитакер.

По его словам, решение заключается в сочетании нескольких факторов одновременно: наращивании производственных мощностей как в Соединённых Штатах, так и в Европе.

"Я также работаю над возможностями совместного производства – и с украинцами, и с нашими союзниками по НАТО. В то же время мы шире смотрим на интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. Думаю, необходимо определенное сочетание всего этого", – пояснил дипломат.

Переговоры о дополнительных поставках Украине ракет Patriot из США продолжаются уже давно, а позиция президента США Дональда Трампа по этому вопросу неоднократно менялась. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с Украиной о предоставлении лицензий на производство ракет для систем Patriot.

Между тем страны-члены Евросоюза дали согласие на закупку для Украины американских ракет-перехватчиков для систем Patriot на общую сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита ЕС на общую сумму 90 млрд.