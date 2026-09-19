У Берліні загорівся будинок для літніх людей, є загиблий і десятки поранених

Одна людина загинула внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Берліні, понад два десятки мешканців отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

За даними пожежної служби, внаслідок пожежі в закладі догляду в берлінському районі Кройцберг загинула одна людина. Як повідомив представник пожежної служби, також постраждали 25 мешканців, один з них – у важкому стані.

Усі мешканці закладу вже евакуйовані з будівлі та перебувають під наглядом медиків. Пожежа взята під контроль, додав представник пожежної служби.

За даними пожежної служби, у найнапруженіший момент на місці події працювало майже 160 співробітників. Вони охарактеризували інцидент як надзвичайну ситуацію з великою кількістю постраждалих.

Попереднє розслідування вказує на те, що пожежа спалахнула в палаті; її причина поки що невідома. Палата була повністю охоплена полум’ям, а в приміщенні було сильне задимлення.

У березні у пожежі в будинку для літніх людей у німецькій Саксонії загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Торік у листопаді внаслідок пожежі, що спалахнула в будинку для людей похилого віку на півночі Боснії та Герцеговини, загинули 11 осіб, ще понад 30 постраждали.