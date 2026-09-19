В Берлине загорелся дом престарелых, есть погибший и десятки раненых

Один человек погиб в результате пожара в доме престарелых в Берлине, более двух десятков жильцов получили ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

По данным пожарной службы, в результате пожара в доме престарелых в берлинском районе Кройцберг погиб один человек. Как сообщил представитель пожарной службы, также пострадали 25 жильцов, один из них – в тяжелом состоянии.

Все жильцы учреждения уже эвакуированы из здания и находятся под наблюдением медиков. Пожар взят под контроль, добавил представитель пожарной службы.

По данным пожарной службы, в самый напряженный момент на месте происшествия работали почти 160 сотрудников. Они охарактеризовали инцидент как чрезвычайную ситуацию с большим количеством пострадавших.

Предварительное расследование указывает на то, что пожар вспыхнул в палате; его причина пока неизвестна. Палата была полностью охвачена пламенем, а в помещении наблюдалось сильное задымление.

В марте в результате пожара в доме престарелых в немецкой Саксонии погиб один человек, ещё семеро пострадали.

В ноябре прошлого года в результате пожара, вспыхнувшего в доме престарелых на севере Боснии и Герцеговины, погибли 11 человек, ещё более 30 пострадали.