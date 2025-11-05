Пожежа в будинку для літніх людей в Боснії: 11 осіб загинули, понад 30 постраждали

Внаслідок пожежі, що спалахнула в будинку для людей похилого віку на півночі Боснії та Герцеговини, загинули 11 осіб, ще понад 30 постраждали.

Цю інформацію підтвердили боснійські посадовці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Наразі невідомо, що стало причиною пожежі, що спалахнула у вівторок увечері на сьомому поверсі будівлі у місті Тузла.

За даними місцевих ЗМІ, на верхніх поверхах комплексу проживали літні люди, які не могли самостійно пересуватися або були хворі.

Мер Тузли Зіяд Лугавич повідомив, що серед постраждалих є пожежники та рятувальники, а влада проводить у середу екстрене засідання для оцінки ситуації.

Спершу повідомляли про 10 загиблих і близько 20 постраждалих внаслідок пожежі.

У липні у Франції в пожежі у пансіоні для людей з інвалідністю загинули 5 осіб.

Два роки тому внаслідок пожежі у схожому закладі на сході Франції загинули 11 людей.