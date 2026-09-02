Ердоган закликав створити механізм з безпеки судноплавства в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що потрібен механізм, який би забезпечив безпеку комерційних морських перевезень у Чорному морі в умовах російсько-української війни.

Як передає "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції дорогою з Киргизстану, повідомляє Haber 7.

Відповідаючи на запитання щодо торговельних суден, які постраждали в Чорному морі під час російсько-української війни, турецький президент заявив, що протистояння між сторонами "не повинно ставити під загрозу безпеку цивільного населення та господарської діяльності".

Ердоган зазначив, що для Анкари важлива безпека не лише турецьких суден, а й всього цивільного морського судноплавства у Чорному морі.

"Саме тому ми діємо, виходячи з набагато ширшої перспективи. Ми мусимо вирішити цю проблему. Адже завдані нею збитки дедалі зростають. Потрібен механізм, який надовго забезпечить безпеку комерційного морського судноплавства у Чорному морі", – наголосив він.

Ердоган також згадав про зернову кризу, яка виникла з огляду на порушення судноплавства в Чорному морі, і яка "дається взнаки, особливо на африканському континенті". Президент Туреччини закликав вжити заходів, перш ніж проблема ще більше загостриться.

На початку серпня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Після цього ЗМІ повідомили, що Туреччина обмежує рух деяких комерційних суден у Чорне море через стурбованість великою кількістю атак у цьому регіоні.

А 30 серпня посла України в Анкарі викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини після атак на два судна, що експлуатуються Туреччиною, у Чорному морі.