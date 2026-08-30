ЗМІ: посла України викликали до МЗС Туреччини через атаки на судна в Чорному морі

Посла України в Анкарі викликали до Міністерства закордонних справ Туреччини після атак на два судна, що експлуатуються Туреччиною, у Чорному морі.

Про це повідомило Anadolu з посиланням на джерела в турецькому МЗС, передає "Європейська правда".

За даними джерел, під час зустрічі турецькі посадовці наголосили на необхідності забезпечення безпеки життя, майна, судноплавства та довкілля в Чорному морі та "винесли необхідні попередження".

За даними видання, судно "Lider Bordo Mavi" було атаковане 26 серпня біля російського портового міста Туапсе в Чорному морі. Наступного дня судно "Lider Kocatepe", яке було направлене для буксирування першого судна, також стало ціллю атаки.

4 серпня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.

Через кілька днів ЗМІ писали, що Туреччина обмежує рух деяких комерційних суден у Чорне море оскільки влада країни стурбована зростанням кількості російських та українських атак на судна в цьому регіоні.