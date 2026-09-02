Эрдоган призвал создать механизм обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что необходим механизм, который обеспечил бы безопасность коммерческих морских перевозок в Чёрном море в условиях российско-украинской войны.

Как передает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции по пути из Кыргызстана, сообщает Haber 7.

Отвечая на вопрос о торговых судах, пострадавших в Черном море в ходе российско-украинской войны, турецкий президент заявил, что противостояние между сторонами "не должно ставить под угрозу безопасность гражданского населения и хозяйственной деятельности".

Эрдоган отметил, что для Анкары важна безопасность не только турецких судов, но и всего гражданского морского судоходства в Чёрном море.

"Именно поэтому мы действуем, исходя из гораздо более широкой перспективы. Мы должны решить эту проблему. Ведь наносимый ею ущерб постоянно растет. Нужен механизм, который надолго обеспечит безопасность коммерческого морского судоходства в Черном море", – подчеркнул он.

Эрдоган также упомянул о зерновом кризисе, возникшем из-за нарушений судоходства в Чёрном море и "сказывающемся, особенно на африканском континенте". Президент Турции призвал принять меры, пока проблема не обострилась ещё больше.

В начале августа Турция призвала Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море после того, как в результате атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск было повреждено судно, принадлежащее Турции, а трое членов экипажа получили серьёзные ранения.

После этого СМИ сообщили, что Турция ограничивает движение некоторых коммерческих судов в Чёрном море из-за обеспокоенности большим количеством атак в этом регионе.

А 30 августа посла Украины в Анкаре вызвали в Министерство иностранных дел Турции после атак на два судна, эксплуатируемых Турцией, в Чёрном море.