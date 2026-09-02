Як Німеччина відповість на атаку Росії по аеропорту і чи буде це боляче для Кремля

Уряд Німеччини визнав пряму відповідальність Росії за атаку на німецькій території і оголосив про кроки у відповідь. У Берліні поки називають атаку "гібридною" – хоча йдеться про цілком традиційні дії з вибухівкою і нападом на стратегічний об’єкт.

Відповідь Німеччини виявилася відчутною для Москви, але жодна інша столиця не підтримала Берлін діями.

Про деталі інциденту, реакцію партнерів і те, як Німеччина каратиме Росію, читайте в статті Іванни Костіної та Сергія Сидоренка Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна. Далі – стислий її виклад.

На початку серпня в аеропорту Лейпцига дивом вдалося уникнути катастрофи. Тоді оснащений вибухівкою дрон атакував український "Руслан", що був на стоянці.

Досі лишається незрозумілим, чому вибуховий пристрій не спрацював.

У цій історії фігурує не один безпілотник.

Загалом відомо про три споряджені вибухівкою дрони, націлені на аеропорт Лейпцига, що є одним з ключових вантажних хабів Німеччини.

Лейпциг є ключовим вузлом для програми SALIS – це ініціатива частини членів НАТО, за якою українські літаки "Руслан" орендують для стратегічних військових і гуманітарних перевезень по всьому світу в інтересах самого Альянсу, а також ЄС та окремих країн-учасниць ініціативи.

Вже за кілька днів після атаки на Лейпциг в американських медіа з'явились повідомлення: розвідка США вважає знайдений у Лейпцигу дрон таким, що належить російському уряду.

Німецькі журналісти ще в середині серпня констатували: безпекові органи Німеччини майже не мають сумнівів, що за інцидентом стоїть Москва.

Попри все це, представники офіційного Берліна були стриманими у своїх заявах аж до кінця серпня.

1 вересня у Берліні міністри внутрішніх і закордонних справ Німеччини Александр Добріндт та Йоганн Вадефуль терміново зібрали журналістів, щоби виступити із заявою про Росію та її роль у нещодавньому інциденті в аеропорту Лейпцига. Слово "терміново" не є перебільшенням: Вадефуль для цього навіть перервав закордонну поїздку до Алжиру і повернувся у Берлін суто для цього виступу перед журналістами.

Цікаво, що з резонансними звинуваченнями на адресу РФ спершу планував виступити особисто канцлер Фрідріх Мерц, але в останній момент плани змінили.

Головний елемент виступу Добріндта – це попередження, що Росія готує нові атаки, у тому числі проти Німеччини.

Відповідь Берліна виявилася змістовною.

Росія втратить своє консульство у Бонні. Буде закритий "Російський дім" у центрі Берліна, який досі вважали недоторканним. Готуються посилення санкцій та посилення контролю за громадянами Росії, а також та нові удари по так званому "тіньовому флоту" РФ.

Окремо наголошується на продовженні підтримки Німеччиною України. А Україна повідомила про свою готовність допомогти німцям у протидії новій російській загрозі, розповів "ЄП" наш посол Олексій Макеєв.

Зважаючи на те, що Німеччина є донором номер один, який допомагає Силам оборони України, ця нагода для Києва продемонструвати свою допомогу Німеччині точно має бути використана.

Утім, російська атака на Німеччину так і не стала "новим Солсбері".

Вісім років тому викриття прихованої російської атаки у Великій Британії стало приводом для дипломатичних демаршів і покарання РФ по всій Європі та за її межами. Зараз цього не сталося. Все обмежилося політичною підтримкою та заявами про "координацію".

А те, що європейці дедалі більше розуміють, що Росія є нашим спільним ворогом, безумовно є розвитком у правильному напрямку.

Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної та Сергія Сидоренка Німеччина під атакою Росії. Все про удар дронів по аеропорту Лейпцига та відповідь Берліна.