Как Германия ответит на атаку РФ на аэропорт и насколько болезненным это будет для Кремля

Правительство Германии признало прямую ответственность России за атаку на территории Германии и объявило о ответных мерах. В Берлине пока называют атаку "гибридной" – хотя речь идёт о вполне традиционных действиях с использованием взрывчатки и нападении на стратегический объект.

Ответ Германии оказался ощутимым для Москвы, но ни одна другая столица не поддержала Берлин конкретными действиями.

О деталях инцидента, реакции партнеров и том, как Германия будет наказывать Россию, читайте в статье Иванны Костиной и Сергея Сидоренко Германия под ударом России. Все о нападении дронов на аэропорт Лейпцига и ответе Берлина. Далее – краткое изложение.

В начале августа в аэропорту Лейпцига чудом удалось избежать катастрофы. Тогда оснащенный взрывчаткой дрон атаковал украинский "Руслан", находившийся на стоянке.

До сих пор остается непонятным, почему взрывное устройство не сработало.

В этой истории фигурирует не один беспилотник.

Всего известно о трех снабженных взрывчаткой дронах, нацеленных на аэропорт Лейпцига, который является одним из ключевых грузовых хабов Германии.

Лейпциг является ключевым узлом для программы SALIS – это инициатива части членов НАТО, в рамках которой украинские самолеты "Руслан" арендуются для стратегических военных и гуманитарных перевозок по всему миру в интересах самого Альянса, а также ЕС и отдельных стран-участниц инициативы.

Уже через несколько дней после атаки на Лейпциг в американских СМИ появились сообщения: разведка США считает, что дрон, найденный в Лейпциге, принадлежит российскому правительству.

Немецкие журналисты ещё в середине августа констатировали: органы безопасности Германии практически не сомневаются, что за инцидентом стоит Москва.

Несмотря на все это, представители официального Берлина сдерживались в своих заявлениях вплоть до конца августа.

1 сентября в Берлине министры внутренних и иностранных дел Германии Александр Добриндт и Йоханн Вадефуль срочно собрали журналистов, чтобы выступить с заявлением о России и её роли в недавнем инциденте в аэропорту Лейпцига. Слово "срочно" не является преувеличением: Вадефуль для этого даже прервал зарубежную поездку в Алжир и вернулся в Берлин исключительно для этого выступления перед журналистами.

Интересно, что с резонансными обвинениями в адрес РФ сначала планировал выступить лично канцлер Фридрих Мерц, но в последний момент планы изменили.

Главный элемент выступления Добриндта – это предупреждение о том, что Россия готовит новые атаки, в том числе против Германии.

Ответ Берлина оказался содержательным.

Россия лишится своего консульства в Бонне. Будет закрыт "Русский дом" в центре Берлина, который до сих пор считался неприкосновенным. Готовятся ужесточение санкций и усиление контроля за гражданами России, а также новые меры против так называемого "теневого флота" РФ.

Отдельно отмечается продолжение поддержки Украины со стороны Германии. А Украина сообщила о своей готовности помочь немцам в противодействии новой российской угрозе, рассказал "ЕП" наш посол Алексей Макеев.

Учитывая, что Германия является донором номер один, помогающим Силам обороны Украины, эту возможность для Киева продемонстрировать свою помощь Германии точно нужно использовать.

Впрочем, российская атака на Германию так и не стала "новым Солсбери".

Восемь лет назад раскрытие скрытой российской атаки в Великобритании стало поводом для дипломатических демаршей и санкций против РФ по всей Европе и за ее пределами. Сейчас этого не произошло. Все ограничилось политической поддержкой и заявлениями о "координации".

А то, что европейцы всё больше понимают, что Россия является нашим общим врагом, безусловно, является шагом в правильном направлении.

Подробнее – в материале Иванны Костиной и Сергея Сидоренко Германия под ударом России. Все о нападении дронов на аэропорт Лейпцига и ответе Берлина.