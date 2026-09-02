Американський президент Дональд Трамп запропонував перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа".

Таку заяву він опублікував у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Такі свої слова він пояснив тим, що Ормузька протока, за його словами, "перебуває під контролем Сполучених Штатів".

"Тепер, коли вона перебуває під контролем США, чи не варто нам перейменувати Ормузьку протоку на "протоку Трампа"? Як і сама Америка, вона стане "гарячішою", ніж будь-коли раніше!" – заявив Трамп.

Трамп уже не вперше висловлює ідеї щодо зміни географічних назв, причому в низці випадків він не обмежився лише міркуваннями. Зокрема, у 2025 році він підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку.

Також кілька днів тому він підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торгової війни з Канадою, а також задумується про перейменування двох океанів.