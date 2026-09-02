Американский президент Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа".

Такое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Свои слова он объяснил тем, что Ормузский пролив, по его словам, "находится под контролем Соединенных Штатов".

"Теперь, когда он находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать Ормузский пролив в "пролив Трампа"? Как и сама Америка, она станет "горячее", чем когда-либо прежде!" – заявил Трамп.

Трамп уже не в первый раз высказывает идеи об изменении географических названий, причем в ряде случаев он не ограничивался лишь размышлениями. В частности, в 2025 году он подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.

Также несколько дней назад он подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка" на фоне торговой войны с Канадой, а также подумывает о переименовании двух океанов.