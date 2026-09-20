США і Китай розпочали переговори, зокрема щодо торгівлі, перед зустріччю лідерів

Представники США та Китаю розпочали переговори в Нью-Йорку, які охоплять питання торгівлі та інвестицій, ШІ та ситуацію в Ірані, напередодні зустрічі лідерів країн.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Американську делегацію очолює міністр фінансів США Скотт Бессент, а китайську – віцепрем’єр країни Хе Ліфен. Одним із пріоритетних питань на порядку денному є торговельне перемир’я, в рамках якого обидві сторони знизили мита та обмеження на експорт, термін дії якого закінчується в листопаді.

Перед початком зустрічі Бессент заявив журналістам, що сподівається на конструктивний діалог між двома країнами.

Бессент і Хе востаннє зустрічалися віч-на-віч поблизу Сеула приблизно чотири місяці тому, за кілька днів до візиту американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, у травні цього року після візиту до Китаю американський президент заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту, на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках.

У Білому домі тоді заявили, що до 2028 року Китай щорічно закуповуватиме американську сільськогосподарську продукцію на суму щонайменше $17 млрд.